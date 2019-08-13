التحالف العربي: مقتل شقيق زعيم الحوثيين بفعل "تصفيات داخلية"

عبدالله أحمد / الخليج 365
قال التحالف العربي في اليمن، إن إبراهيم، شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، "تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين قياداتها".
وأضاف التحالف في بيان نشره حساب الإخبارية السعودية، الأحد، إن "عملية تصفية إبراهيم الحوثي تمت بأحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء".
ولمح إلى أن من وصفها بـ"القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل".
والجمعة الماضية، قال مصدر يمني للأناضول إن شقيق زعيم جماعة الحوثيين، اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.
وأعلن الحوثيون الجمعة الماضية، مقتل شقيق زعيم الجماعة.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، في بيان، إن إبراهيم "اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته"، في إشارة للتحالف العربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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