قدم: النصر السعودي يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

إبراهيم محمود/ الخليج 365

تأهل فريق النصر السعودي، الإثنين، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتغلب النصر على مضيفه الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الإياب لثمن النهائي، بعد التعادل بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب.

تقدم الوحدة بهدف عن طريق محمد صالح برغش في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

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وعاد النصر بهدفين ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقتين 41 و45+2 من زمن المباراة.

اندفع الوحدة مع بداية الشوط الثاني بحثا عن التعادل والعودة من جديد في المباراة، ولكن جاء الرد قاسيا من النصر بإضافة الهدف الثالث عن طريق دي باولا في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

بعد الهدف، تراجع النصر بعض الشيء وضغط الوحدة حتى تمكن من تقليص الفارق بهدف ثان عبر الأرجنتيني سبيستيان تيغالي في الدقيقة 80 من زمن المباراة، ولكن لم ينجح في العودة ليترك التأهل للضيوف.

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