العراق.. القبض على "أمير المطاحن" في "داعش" بكركوك

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، تفكيك 3 خلايا إرهابية، والقبض على "أمير المطاحن" بتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مفارز مديريةِ استخبارات وأمن كركوك، تمكنت اليوم من تفكيك 3 خلايا إرهابية، وإلقاء القبضِ على أفرادها، من بينهم أمير المطاحنِ (لم تذكر اسمه) في قضاءِ الحويجة".

وأضاف البيان، أن "الخلية اعترفت بارتكابها أبشعَ الجرائمِ الإنسانية وقتل للأبرياء بدماءٍ باردة".

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وتابع، أن "التحقيق المتواصل مع أفراد الخلية الإرهابية أسفر عن إدلائها بمعلوماتٍ حول أماكن نقلِ المواد الغذائية والعبواتِ الناسفة، فضلا عن قيامهم بنقل أموال لعائلات قتلى داعش في محافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أن "قوة أمنية مشتركة شرعت لمداهمة المكان ومصادرة المواد الموجودة بداخله".

ومؤخرا، زاد نشاط داعش بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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