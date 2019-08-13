“الإغاثة التركية” توزع لحوم الأضاحي على أيتام وفقراء بغزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) في قطاع غزة، منذ الإثنين، لحوم الأضاحي على نحو 6 آلاف و500 من العائلات اليتيمة والفقيرة.

وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع "IHH" بغزة، إن "الهيئة وزعت لحوم 65 عجلا على نحو 6 آلاف و 500 عائلة يتيمة وفقيرة بالقطاع".

وأوضح أن "مشروع توزيع لحوم الأضاحي؛ للتخفيف عن كاهل الأيتام والأسر التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة".

Advertisements

ولفت الشرفا إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع، منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته منتصف يونيو/حزيران 2007.

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع ظروفًا إنسانية واقتصادية قاسية، جرّاء الحصار الإسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.