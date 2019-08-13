البحرين ترحب بدعوة #المملكة للحكومة اليمنية لعقد اجتماع عاجل بشأن تطورات الأوضاع في #عدن

الخليج - واس

رحبت مملكة البحرين بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، لعقد اجتماع عاجل في المملكة العربية السعودية في خطوة مهمة لتغليب لغة الحوار وتهدئة الأوضاع في اليمن وتهيئة الأجواء الداعمة للتوصل لحل سلمي.

وأكدت البحرين، ـ وفقًا لوكالة أنباء البحرين ـ اليوم، أن هذه المبادرة المهمة تجسد الدور المحوري المهم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي الجمهورية اليمنية الشقيقة بشكل خاص، من خلال قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ورؤيتها الواضحة للحل السياسي الدائم الذي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله، وجهودها الرامية للتصدي لميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وشددت مملكة البحرين على موقفها الراسخ والداعم تماماً للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من مبادرات وما تبذله من جهود حثيثة ومساع دؤوبة لصالح دول وشعوب المنطقة والعالم ككل.