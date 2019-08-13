شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح فى المشاعر المقدسة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب وهطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة "تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر"، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران كذلك على أجزاء من وسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج..



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون محملة بالغبار شرقاً وشمالاً.

و ذكر المركز، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 – 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، وسيكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، سيحدث المد الأول فى الخليج العربى عند الساعة 12:40 والمد الثانى عند الساعة 07:23 و الجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثانى عند الساعة 06:31..وفى بحر عمان سيحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثانى عند الساعة 19:30 والجزر الاول عند الساعة 14:31 والجزر الثانى عند الساعة 02:22.



الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة نهاراً.

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كما توقعت أن يسود طقس حار إلى حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية، خلال ساعات الليل.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 47° درجة مئوية والصغرى 31° درجة مئوية.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع، اليوم الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون حارا مع كميات متفاوتة من السحب ويتحول إلى رطب خلال الليل.

الرياح شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع، وصحو إلى غائم جزئيا على بقية محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر العرب.

وتبلغ درجات الحرارة فى محافظة مسقط 36/ 30، وفى مدينة صلالة 30 / 24، وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 45 درجة فى عبرى ومرمول، وأدناها 18 درجة فى جبل شمس وجبل سمحان.