دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة في إطار حملة إصلاحية غير مسبوقة تنظمها المديرية العامة للسجون في في إطار حملة إصلاحية غير مسبوقة تنظمها المديرية العامة للسجون في السعودية ، أدى سجناء سعوديون شعيرة الحج هذا العام. وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" استفاد من هذه الحملة 50 سجينا يرافقهم 32 فردا من ذويهم. اقرأ أيضاً : الحجاج يواصلون أداء المناسك مع بدء أيام التشريق - فيديو وأشارت الوكالة إلى أن مقر الحملة لا يمكن تمييزه عن مقرات الحجيج التقليدية، فالسجناء لا يرتدون ملابس السجن ولا توجد أي قيود ظاهرة على حريتهم وتنقلاتهم، ولا يمكن تمييزهم عن ضباط مديرية السجون المصاحبين لهم. وقال مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون بندر بن علي الخرمي: الهدف الرئيسي للبرنامج إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع وتحفيزهم." وأضاف: وجدنا البرنامج الأمثل هو من خلال أداء مناسك الحج وبرفقة ذويهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. سجناء سعوديون يؤدون فريضة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.