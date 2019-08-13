اخبار الخليج

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق، حيث يجوز بعدها للمتعجلين من الحجاج الخروج من منى.

ووفقا لقناة العربية، يكون خروج المتعجلين قبل غروب الشمس، حيث يتوجهون منها إلى مكة للنفرة الأولى، أما من تأخر فى الخروج من منى، فعليه أن يقضى ليلته فيها ويرمى الجمرات فى ثالث أيام التشريق.

وخلال أيام التشريق، يرمى الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات، وبعد أن ينتهى الحجاج من رمى الجمرات ومغادرة مشعر منى، يمكنهم الخروج من مكة والعودة إلى بلدانهم بعد الانتهاء من طواف الوداع.

Advertisements

 

يذكر أن الرمى أصبح من الشعائر التى تخلو من المعوقات والصعوبات بفضل التوسعة الضخمة التى نفذتها المملكة العربية ، حتى صارت الطاقة الاستيعابية لجسر الجمرات تصل إلى 300 ألف حاج فى الساعة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا