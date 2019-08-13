شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود السعودية فى موسم الحج لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بالجهود الناجحة التى بذلتها المملكة العربية السعودية، ممثلة فى وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام، دون الإبلاغ عن حدثٍ واحدٍ من أحداث الصحة العامة أو فاشيات الأمراض فى صفوف الحجيج.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعربت المنظمة فى بيان لها، عن خالص شكرها وعميق تقديرها لجميع أبطال ومتطوعى الرعاية الصحية على تفانيهم فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 2.5 مليون حاج.

وقالت المنظمة: إن موسم حج هذا العام جاء فى وقت تُحدِق فيه أخطارٌ عديدةٌ بالصحة العامة العالمية، فمؤخراً أعلنت المنظمة فاشيةَ "الإيبولا" طارئةً صحيةً عامةً تثير قلقاً دولياً، وتتطلب استجابة عالمية، إضافة إلى أمراض الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض الـمُعدية التى لا تزال ترِد بها تقارير من بلدانٍ كثيرةٍ يشارك مواطنوها فى الحج، الأمر الذى يُسلِّط الضوء على الحاجة إلى الكشف المبكر عن طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها فى الوقت المناسب.