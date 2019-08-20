مبعوث الاتحاد الافريقي: لا خوف على المرحلة الانتقالية في السودان

تحدث مبعوث الاتحاد الافريقي الى السودان محمد حسن بن لبات عن المسار التفاوضي للأزمة السودانية الذي انتهى بالتوقيع على الاعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير.

وفي حديث خاص مع اذاعة مونت كارلو الدولية قال بن لبات بأنّ السودانيين قرروا أن يوقفوا الفرقة والأحقاد وأن يقبل كل واحد منهم بالآخر بعد تعثّر المفاوضات لعدة مرات. وكان المبعوث الافريقي قد التقى خلال الأشهر الثلاثة الماضية بطرفي النزاع خلال 452 اجتماع كما أشار.

أمّا بالنسبة لتسليم السلطة للمدنيين فاعتبر بن لبات أنّه لم يسمع أي طرف من المجلس العسكري الانتقالي يقول بأنّه يريد التّمسّك بالسلطة، بل على العكس. هذا وأكّد انه لم يطلب أيّ عسكري ادراج لحصانة تعنيهم.

واعتبر المبعوث الافريقي بأنّ لا خوف على المرحلة الانتقالية في السودان. وأمل أنّه حالما تتأسس الحكومة المدنية ستكون هنالك وثبة في المنطقة وفي افريقيا وفي العالم العربي من أجل دعم المرحلة الانتقالية في السودان ليرفع عنه العقوبات والحصار وليتّخذ مكانته في الاتحاد الافريقي مع تلقيه الدعم على المستويات الاقتصادية والمالية والانسانية والتقنية.

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