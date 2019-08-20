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محلل سياسي: الإصلاح موالي للحوثة وإيران ولا يهمة أمن اليمن

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أكد المحلل السياسي خلفان الكعبي إن حزب الإصلاح ليس لديه أي تحمل للمسؤولية المعارك كانت تدور بالقرب من كتائبهم ولم يقوموا بأي مساندة.
 
وذكر الكعبي في على تويتر:" الإصلاح موالي للحوثة وإيران ولا يهمة أمن اليمن ولا المنطقة لديهم كل الإمكانيات لكن ليسوا مستعدين للتضحية لأجل اليمن مستعدون للتضحية من أجل المرشد وقطر واذنابها.
 
 
وفيما يتعلق بمقال عبدالرحمن الراشد، حول الاحداث في اليمن رد الكعبي بقوله:" للأسف أن الشرعية هي الحاضن الغير معلن للتنظيمات الإرهابية والشواهد كثيرة.
 
 
وأضاف:" المجلس الانتقالي يضم قوات الحزام الأمني وهي من حارب وقاتل القاعدة وداعش مشيرا أن قوات المجلس الانتقالي هي من تقاتل الحوثة فيما تكتفي قوات الشرعية بالمتابعة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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