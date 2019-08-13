الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس

بنغازي - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "قتل عدد من أفراد الميليشيات في محور طريق المطار في طرابلس من بينهم المدعو أشرف بيوك"، مشيراً إلى أن "هناك قائد ميداني يتبع المدعو اغنيوة الككلي سلم نفسه للقوات المسلحة".
وأضاف البيان أن "من دخل بيته فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن".
وانتهت مهلة عيد الأضحى التي اتفق عليها الطرفان أمس الإثنين، لتعود الاشتباكات بين الطرفين من جديد.
وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.
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