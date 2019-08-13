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مقتل إرهابيين من داعش أحدهما يرتدى حزاما ناسفا فى صلاح الدين بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، عن مقتل إرهابيين أحدهما يرتدى حزاما ناسفا، مساء أمس الاثنين، فى محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن إرهابيين اثنين من عناصر عصابات داعش أحدهم يرتدى حزاما ناسفا كانا يستقلان عجلة نوع "بيك اب" فى جزيرة صلاح الدين، قتلا بضربة جوية لطيران التحالف الدولى.

وأضافت الخلية، أن الضربة جاءت وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات صلاح الدين.


خلية الإعلام الأمنى

 

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