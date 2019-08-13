شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السعودى يشيد بقوات الدفاع المدنى المشاركين فى مهام الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودى رئيس لجنة الحج العليا، الليلة، بقيادات الدفاع المدنى المشاركين فى مهام حج هذا العام، وذلك فى مقر الدفاع المدنى بمشعر منى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فى بداية الاجتماع استمع الوزير لشرح موجز عن أبرز ما تم تنفيذه من أعمال للمحافظة على سلامة الحجاج خلال الحالة المطرية التى هطلت على المشاعر المقدسة، التى لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.

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واطلع وزير الداخلية على أبرز نتائج أعمال الخطة العامة للطوارئ بموسم الحج لهذا العام، وما تتطلبه الخطة من إضافات أو تعديلات لموسم حج العام المقبل، مشيدا بالجهود التى بذلتها المديرية العامة للدفاع المدنى بمشاركة القطاعات الأمنية والخدمية فى موسم حج هذا العام.

وبعد نهاية الاجتماع، استمع وزير الداخلية لأبرز مهام الإدارة النسائية المستحدثة فى الدفاع المدنى والتى من ضمنها إشراك العنصر النسائى فى الأعمال التطوعية .