منظمة التعاون الإسلامى تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة، اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، والاعتداء على المصلين المتواجدين فى باحاته، معتبرة ذلك امتداداً لانتهاكات اسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولى.

وحملت المنظمة - حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية (واس) - حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، التي تشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

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