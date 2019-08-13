شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مبهج.. شاهد نزول مياه الأمطار من مزراب الكعبة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وكان المسجد الحرام قد شهد هطول أمطار واستغلوها حجاج بيت الله وهم يؤدون طواف الإفاضة برفع أكفّ الضراعة لله -عز وجل- وتحرّي الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان , وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من عناية واهتمام وحرص ورعاية منذ وصولهم إلى أرض وطننا الغالي وحتى مغادرتهم لها مقبولين سالمين غانمين.

Advertisements