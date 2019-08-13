فيروس جديد يهدد زوار المواقع الإباحية

حذرت شركة أمنية من انتشار فيروس جديد على شبكة الإنترنت، يستهدف زوار المواقع الإباحية تحديدا.

حذرت شركة أمن تكنولوجيا المعلومات تدعى "ESET" ومقرها في سلوفاكيا من الفيروس الجديد، الذي يحمل اسم "فارينيكي"، مشيرة إلى أنه يسجل مقاطع فيديو من شاشات أجهزتهم، وذلك بمجرد بحثهم عن كلمات مفتاحية إباحية، مثل "sex" و"XXX"، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

كما أن الفيروس قادر على سرقة كلمات المرور والوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لإرسال التسجيلات إلى جهات الاتصال، وذلك في حالة عدم دفع المستخدم المال.

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ويرسل الفيروس "فارينيكي" رسائل ابتزاز إلى المستخدمين، يزعم فيها القراصنة تسجيل المستخدم فيديو عبر كاميرا الويب، أثناء زيارتهم لمواقع إباحية.

وكان أول ظهور للفيروس في فرنسا، وبدأ بإرسال رسائل بريد إلكتروني وهمية بها إعلانات عن الهواتف الذكية، قبل أن يصيب أجهزة كمبيوتر المستخدمين ويتجسس عليهم.

لكن لم تبلغ شركة "ESET" حتى الآن عن أي أنشطة متعلقة بتعرض مستخدمين للابتزاز، بسبب زيارتهم للمواقع الإباحية.