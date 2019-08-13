"هواوي" تكشف عن "هارموني" بديل "أندرويد"

قدم عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي" الجمعة نظام التشغيل الخاص به تحت اسم "هارموني أو إس" ليكون بديلاً لنظام "أندريد" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية.

وجاء ذلك وسط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي قد تؤدي إلى حرمان (هواوي) من استخدام نظام التشغيل الأمريكي في هواتفها الذكية.

وفي اليوم الأول من مؤتمر المطورين لعام 2019 الذي تنظمه الشركة في مدينة دونجوان جنوبي الصين، وضعت "هواوي" نهاية لشهور من التكهنات والشائعات، وقدمت هذه المنصة الجديدة.

وقال المدير التنفيذي لقسم الاستهلاك في "هواوي" ريتشارد يو إن امتلاك نظام تشغيل خاص ضروري من أجل مواجهة التحديات المستقبلية لعصر الإنترنت.

وفي 30 يوليو (تموز) الماضي، قال رئيس الشركة ليانج هوا خلال عرض النتائج الفصلية لـ"هواوي" إنه "إذا سمحت لنا الولايات المتحدة باستخدام أندرويد سيكون أفضل دائماً بالنسبة لنا، لكن إذا رفضت، فإننا نتمتع بالقدرة على تطوير نظام تشغيلنا الخاص".

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يشار إلى أن مبيعات "هواوي" قد ارتفعت بنسبة 23.2% في النصف الأول من عام 2019 رغم الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على منتجاتها.

وبلغت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة 401 مليار و300 مليون يوان (58 مليار و274 مليون دولار).

وفي الشهور الستة الأولى، باعت "هواوي" أكثر من 118 مليون هاتف ذكي بزيادة 24% على أساس سنوي.

وكانت الشركة في فوهة البركان خلال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي حظرت تعاملات "هواوي" مع بعض الشركات الأمريكية للاشتباه في أنها تشكل خطراً على الأمن القومي.

وتم رفع الحظر جزئياً ولفترة مؤقتة عقب القمة بين الرئيس الصيني تشي جينبينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يونيو (حزيران).