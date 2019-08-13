شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى يحبط هجوما لميلشيا الحوثى بالبيضاء وسط اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش الوطنى اليمنى اليوم الاثنين، هجوما لميلشيا الحوثى، فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني ومعها المقاومة الشعبية تمكنت من صد هجوم للميلشيا الحوثية المتمردة، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر.

وفي جبهة الاجردي بالمديرية ذاتها، تمكنت قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية من دحر هجوم آخر لميلشيا الحوثي المتمردة.

أسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، وإجبار عناصرها على الفرار والتراجع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطنى يحبط هجوما لميلشيا الحوثى بالبيضاء وسط اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.