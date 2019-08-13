شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم التحالف: الجيش الوطنى اليمنى يربك قيادات المليشيات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بأن انتصارات الجيش الوطنى اليمنى، مدعوما من التحالف على أرض الواقع، أربكت قيادات المليشيا الإرهابية التى تسعى لاستخدام إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق الأوهام.

وأوضح العقيد المالكى، وفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، الليلة، أن الانتصارات الحقيقية والفعلية حققها الجيش الوطنى اليمنى وبدعم من قوات التحالف لتحرير الأراضى اليمنية واستعادة الدولة اليمنية من الميليشيا الإرهابية التى تضاعفت خسائرها البشرية والمادية، ولم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام؛ سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، بعد أن ترك أغلبهم مواقعهم أمام الضربات الموجعة والهزائم المتتالية، إضافة إلى دعايتها لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم فى معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة الميليشيا ونظام إيران.

وبين المالكى أن المجتمع اليمنى يرفض انقلاب وفكر هذه الميليشيا الإرهابية الطائفية والعنصرية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمنى، فالقتل خارج إطار القانون والإخفاء القسرى وتخزين الأسلحة بالأحياء السكنية وإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها العشوائى على المدنيين واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتصفية القيادات والتهميش الاجتماعى لأبناء الشعب اليمني؛ أدى إلى امتناع المجتمع القبلى عن الحشد لجبهات قتالها الخاسرة.