شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: القبض على عنصرين من " داعش " بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الموصل.

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وصرح المتحدث باسم الوزارة ، اللواء سعد معن، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على اثنين من عناصر "داعش" فى حى المأمون بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، مضيفا أن أحدهما كان يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الصحة"، والثانى كان يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة التنظيم الارهابى على الموصل.

وكان مصدر أمنى عراقى، قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن تدمير رتل لتنظيم "داعش" مكون من أربع سيارات، ومقتل جميع من فيه جراء قصف جوى غربى محافظة الأنبار.