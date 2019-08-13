شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يلتقى ولى عهد أبوظبى بقصر منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى الديوان الملكى بقصر منى اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فى بداية اللقاء، نقل لخادم الحرمين الشريفين تهانى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعيد الأضحى المبارك، فيما حمّله تهانيه بهذه المناسبة المباركة.

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وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع فى المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

كما حضره من الجانب الإماراتى، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة.