شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تشهد حالة "استنفار" لمواجهة آثار السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استنفرت السلطات السودانية، لمواجهة آثار السيول التى هطلت على عدة مناطق ، مُخلفة أضرارا تراوحت فى حدتها من منطقة إلى أخرى.

ورأس الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، اليوم الإثنين، اجتماعا للجنة الطوارئ القومية، بحضور والى الخرطوم "المكلف " الفريق ركن أحمد عابدين حماد ، ومدير الادارة العامة للدفاع المدنى ، اللواء أبو بكر سيد أحمد ، وعدد من الجهات ذات الصلة.

وقال والى ولاية الخرطوم، فى بيان بهذا الصدد، إن الاجتماع خُصص لمناقشة مسألة السيول والأمطار التى تأثرت بها بعض أجزاء الولاية، لافتا إلى أن كمية المياه كانت أكبر من طاقة المصارف.

ونوه بأن الأمطار، انحسرت فى بعض المناطق ، وتجاوز "العقبة " فى مناطق جنوب العاصمة (الخرطوم) مهيبا بالمواطنين المشاركة فى تنظيف الشوارع والحفاظ على البيئة، بمشاركة القوات المسلحة ، وقوات الدعم السريع لإزالة آثار فصل الخريف، مطالبا إياهم بدفن مخلفات ذبح أضاحى عيد الأضحى.

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ومن جانبه، أكد مدير الادارة العامة للدفاع المدنى، أن نائب رئيس المجلس العسكرى وجه جميع أجهزة الدولة فى المركز والولايات بحشد الإمكانيات لمواجهة آثار السيول وتداعياتها ، لافتا إلى استعداد الدفاع المدنى لمواجهة السيول ومناطق تجمع المياه، ودعا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن مناطق تجمع السيول للعمل على معالجة تصريف المياه.

فى غضون ذلك، أصدر المجلس العسكرى الانتقالى اليوم ، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مختصة برئاسة الفريق أول ركن جمال الدين عمر، عضو المجلس العسكرى الانتقالى ، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس لمعرفة أسباب حدوث تصدع وانهيارات فى الطريق الرابط بين (الخرطوم) ، ومدينتى : بارا بولاية شمال كردفان - الواقعة وسط السودان إلى الغرب من العاصمة ( الخرطوم ) ، والأبيض (عاصمة الولاية)، على أن تباشر اللجنة أعمالها فورا.

يذكر أن، الأمطار الغزيرة والسيول أدت إلى قطع الطريق البالغ طوله 341 كيلومترا"، والذى افتتح عام 2017 " ، وشل حركة المرور عبره.