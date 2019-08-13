شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد البرلمانى العربى: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تكرس " إرهاب الدولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس الاتحاد البرلمانى العربى ، رئيس مجلس النواب الأردنى ، عاطف الطراونة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تبرهن تطرفها عبر ممارساتها السافرة لتكرس واقع إرهاب الدولة.

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الطراونة تأكيده اليوم الإثنين، أن فلسطين ستبقى عربية وأن القدس أولى القبلتين عقيدة وقضية تسكن قلوب ووجدان المسلمين .

وشدد، على أن حق المسلمين فيها مع إخوانهم المسيحيين ثابت لا يتغير مهما تجبر "الطغاة " وسط هذا الصمت الدولى .