شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 عناصر من "داعش" فى محافظتى ديالى والأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى فى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بمقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، واعتقال ستة آخرين فى محافظتى ديالى والأنبار.

وقال المصدر في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي، على عدة مناطق في العراق"، مشيرا إلي أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل 8 عناصر من داعش في منطقة الرطبة ب‍الأنبار، وعنصرين في بحيرة حمرين ب‍ديالى".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية أخرى اعتقلت 5 عناصر إرهابية وقيادي بارز في داعش، بمنطقتي الكرمة والدولاب في الأنبار"، مؤكدا أن "القيادة الأمنية ستستمر بمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

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