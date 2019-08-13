«الانتقالي»: ملتزمون بالتهدئة في عدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي استعداده لحضور الاجتماع الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، وقال في خطاب متلفز «نعلن استعدادنا لحضور الاجتماع الذي دعت إليه السعودية بانفتاح كامل، إيماناً منّا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجدد التزامنا بالاستمرار في وقف إطلاق النار الذي دعت له قيادة التحالف العربي، واستعدادنا للعمل بشكل مسؤول مع قيادة التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى السعودية في إدارة هذه الأزمة وتبعاتها بما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي».

كما جدد موقف المجلس في الوقوف مع التحالف العربي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة بقيادة السعودية. وأضاف الزبيدي: «نجدد ثقتنا في السعودية التي نأمل منها ونعلق عليها آمال شعبنا وتطلعاته ونعلن استعدادنا للعمل معهم ومن خلالهم وبواسطتهم كحليف وفي وقوي ..». وكان الزبيدي وجه في بداية خطابه التحية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية. وتعمل السعودية على تطويق أزمة عدن على قاعدة «تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن». وفي هذا الصدد، بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خصوصاً التطورات في عدن. وحضر اجتماع ولي العهد والرئيس اليمني في منى، من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومن الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.

وعبّر هادي عن تقديره وشكره العميقين للقيادة السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، و«الموقف الحازم للمملكة إزاء ما حدث من تداعيات مؤسفة في عدن». وأكد الرئيس اليمني «متانة العلاقات الأخوية» بين اليمن والسعودية «وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من أواصر المحبة والتعاون والإخاء عمدتها الدماء الطاهرة الزكية التي امتزجت ببعضها في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي وضمن القرار العروبي التاريخي الأصيل لإعادة الشرعية قرار عاصفة الحزم وإعادة الأمل».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقى الأحد في الديوان الملكي بقصر منى، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اليمنية ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.