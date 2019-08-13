شكرا لقرائتكم خبر عن شاب هندي يغرق سيارة هدية عيد ميلاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل شاب هندي على سيارة فاخرة هدية في عيد ميلاده، لكنه أقدم على تصرف غريب، وأغرقها فوراً. ويرجع سبب التصرف إلى أنه لم يحصل على السيارة الفاخرة التي طالب بها والده، الذي منحه بدلاً منها سيارة أخرى فاخرة أيضاً، وفي لحظة غضبه أغرق السيارة الجديدة في النهر.

وكان الشاب، وهو من منطقة يامونا نجر في ولاية هاريانا، طالب والده بسيارة «جاجوار»، لكن والده رفض تلبية طلبه، ومنحه بدلاً منها سيارة بي إم دبليو جديدة، وبدلاً من الشعور بالعرفان تجاه هدية والده الثمينة، أغرق الشاب الغاضب السيارة الهدية في النهر، ولم يكتفِ بذلك، وإنما صور سيارته وهي تغرق، ونشر اللقطات على حساباته في وسائل التواصل.

وخلال اندفاعها في النهر، توقفت السيارة وسط المياه بسبب وجود تجمع من الأعشاب الطويلة، فلم تغرق بأكملها في النهر. وفي وقت لاحق، شوهد الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، وهو يحاول إخراج السيارة من النهر بمساعدة مجموعة من السكان المحليين.