شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد وحمدان بن محمد بين الصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من الصور على حسابه على إنستغرام، يظهر فيها سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بداخل مربى للصقور.

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد مجموعة أخرى من الصور للجولة نفسها، وعلق سموه عليها قائلاً: «هالموسم غير».

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