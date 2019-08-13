«هاردلك.. أصحاب السعادة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودع الوحدة بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد الخسارة أمام ضيفه النصر السعودي 2-3 في إياب دور ال16 ، أقيمت المباراة على ملعب استاد آل نهيان والذي شهدت مدرجاته مساندة جماهيرية كبيرة للفريق العنابي ، وتأهل الفريق السعودي بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-3.لم يستفد الوحدة من تقدمه بهدف مبكر من المنهالي ، وتألق حمدالله وجوليانو بشكل لافت، فسجل الأول هدفاً وصنع آخر، وأحرز الثاني هدفين، ليقلب بطل الدوري السعودي الطاولة تماماً على «العنابي».

ولم يسبق للنصر أن تأهل الى ربع النهائي في ثلاث مشاركات سابقة في البطولة القارية بحلتها الجديدة، وكان أفضل إنجاز له صعوده الى دور ال16 عام 2011، قبل أن يخرج أمام ذوب أهان الإيراني.

بدأ الوحدة المباراة بقوة عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 27 اثر عرضية من البرازيلي ليوناردو داسيلفا هداف النسخة الحالية برصيد تسعة أهداف أودعها المدافع المتقدم محمد المنهالي في شباك حارس المرمى الأسترالي براند جونز.

Advertisements

لكن النصر رد بقوة في آخر أربع دقائق بعدما عادل النتيجة برأسية هدافه حمدالله(41) ثم تقدم اثر تمريرة رائعة بالكعب من المهاجم المغربي الى دي باولا انفرد وسددها في شباك محمد الشامسي(45).

وصعب دي باولا الأمور على أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث للنصر والثاني له بتسديدة زاحفة(62).

وقلص الوحدة الفارق عبر سيباستيان تيغالي مستفيدا من تمريرة المخضرم إسماعيل مطر(79)، وضغط في الدقائق المتبقية دون جدوى بعد دفاع مستميت من الفريق السعودي الذي تابع مشواره الناجح في البطولة.