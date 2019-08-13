محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان تعزيز التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل مواصلة تنميتها في مختلف الجوانب والمجالات، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا وآخر التطورات الإقليمية التي تهم البلدين.

وتبادل سموهما - خلال اللقاء الذي جرى في قصر منى بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني - أطيب التهاني وخالص التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى، تعالى، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير والبركات ومزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات متعددة أساسها التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة، إلى جانب توافق الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا.

كما تناول سموهما مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها.. إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادل وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

فيما حضره من جانب المملكة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مدينة جدة؛ بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في مقدمة مودعي سموه - في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة - الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

وكان سموه قد وصل في وقت سابق، أمس، إلى جدة في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.(وام)



قرقاش يؤكد أن زيارة محمد بن زايد للمملكة مميزة

التحالف السعودي الإماراتي ركن أساسي لاستقرار المنطقة



وصف الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى السعودية ب«المميزة».

وقال قرقاش على «تويتر»: «إن التحالف الإماراتي السعودي سيظل حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة».

وأضاف: «زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرة، تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة، نمضي معاً قدماً بثقة وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها».