عروض صينية وبنجابية تجذب الجمهور في متنزهات العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي



عمَّت مظاهر البهجة والفرح، مختلف أرجاء مدينة العين، في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تنوعت المشاهد الاحتفالية بالمواقع الترفيهية والسياحية والمتنزهات والحدائق العامة والمراكز التجارية، لتتضمن فعاليات فنية تراثية وعروضاً ترفيهية، قدمتها فرقة صينية وأخرى بنجابية اجتذبت عدداً كبيراً من الجمهور الذي توافد من داخل الدولة وخارجها.

وتكاملت مظاهر فرحة العيد في الفعاليات الخيرية الموسمية التي نظمها مركز العين لهيئة الهلال الأحمر، والتي من خلالها تم توزيع كوبونات الأضاحي على 854 أسرة، حيث شهد موقع الهيئة، صباح أمس، إقبالاً من الأسر المتعففة لاستلام الأضاحي، والتي بلغ عددها 560 أضحية، واستفاد منها 4262 فرداً، وقام المتطوعون بالهلال الأحمر بتنظيم آليات التوزيع على الأسر المستحقة، والتي تسلمت رسائل نصية قبيل العيد، بحيث يتم توزيعها وفقاً للخطوات الجديدة التي تم تحديدها، وتضمن توفير الوقت والجهد.

وسعت الفرق التطوعية إلى تفعيلها بهدف إدخال مشاعر البهجة في نفوس الأسر المتعففة المسجلة لدى مركز العين لهيئة الهلال الأحمر، والعمال من خلال توزيع الهدايا والعيديات عليهم، بالإضافة إلى زيارة كبار السن المنومين في المستشفيات، والمسلمين الجدد، حيث قام فريق الوطن التطوعي بزيارتهم وتقديم التهاني والهدايا لهم بمناسبة العيد.

وبالنسبة لاحتفالات العيد، استقبلت حديقة الحيوانات بالعين زوارها بباقة من الفعاليات الترفيهية والعروض العالمية التي تدعم عام التسامح في الانفتاح على الثقافات العالمية المختلفة، حيث قدمت الحديقة لزوارها جملة من العروض التي تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، لتتضمن عروضاً شعبية آسيوية، كالفرقة البنجابية والفرقةالصينية اللتين تجولتا في أرجاء الحديقة بعروض موسيقية ورقصات شعبية وشخصيات كرتونية وفعاليات ترفيهية للزوار.