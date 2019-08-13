الملك سلمان: نفخر بخدمة الحرمين وضيوف الرحمن

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"الخليج 365" من منى: أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة جعلت رعاية الحجاج وسلامتهم في قمة اهتمامتها مؤكدا: "سخرنا لهم كل ما يعينهم على أداء حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج.

وحيا العاهل السعودي خلال الحفل السنوي لكبار ضيوف الحج، الحاضرين قائلًا: "أحييكم من جوار بيت الله العتيق، من مهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية الداعية إلى التسامح والتحاور، وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك يوم الحج الأكبر، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات".

وقال في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة كما في هذا التجمع الكبير، وفي إقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين دعوة ربهم لحج البيت العتيق، تاركين خلفهم متاع الدنيا وزخرفها.

واستطرد قائلًا: "لقد شرف الله المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، خدمة نفخر بها، فجعلنا رعايتهم وسلامتهم في قمة اهتماماتنا، وسخرنا لهم كل ما يعينهم على أداء حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج، وسلامة قاصدي بيته الحرام، ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، مكملين بأعمالنا الجهود الجليلة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة، منذ عهد مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله رحمة واسعة".

واختتم الملك سلمان بن عبد العزيز كلمته داعيا بقبول الأعمال، مباركا للحجاج، متمنيا عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

وخلال الحفل ألقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن كلمة رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهده ولحجاج بيت الله الحرام وللعالم أجمع بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات .

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وقال "لقد وقف أكثر من المليونين ونصف المليون حاج على صعيد عرفات ، جاءوا من شتى بقاع الأرض من أكثر من (130) دولة ويحملون أكثر من (170) جنسية بألوان وأعراق ولغات متعددة ، ثلثهم من كبار السن وتزيد أعمارهم عن السبعين عاماً ونصفهم من النساء".

ضيوف الرحمن

وأوضح وزير الحج والعمرة أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالتخفيف على المسلمين وذلك بمنح وإصدار التأشيرات للحجاج والمعتمرين إلكترونياً دون الحاجة لهم لمراجعة السفارات السعودية في الخارج، والاستمرار والتوسع في تطبيق مبادرة "طريق مكة " التي يتم فيها إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والصحة وجميع متطلبات دخول الحجاج للمملكة في مطارات بلدانهم ليتم استقبالهم والاحتفاء بهم في منافذ دخول المملكة وكأنهم قادمون على رحلات داخلية .

وتطرق الدكتور بنتن إلى برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 ، والذي أطلق ( 130 ) مبادرة اعتمد لها ميزانيات تزيد عن ( 100 ) مليار ريال. وسيشارك في تنفيذها أكثر من (32) جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة وتوسعة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وتهيئة المشاعر المقدسة (عرفات ومزدلفة ومنى) لاستيعاب جميع الحجاج المؤدين لمناسك الحج .

من جانبه قال عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد هداية نور ندرك نحن علماء الامة الإسلامية أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا ولا سيما فيما يتعلق بنشر الوعي في الوجدان الإسلامي ، وبخاصة لدى الشباب.

وألقى رئيس مكتب شؤون حجاج العراق الشيخ الدكتور خالد أبا ذر العطية كلمة رؤساء مكاتب الحجاج قال فيها إن موسم الحج لهذا العام يأتي في أعقاب اكتمال مشروع التوسعة الكبيرة للحرم المكي والتي شهدت تطورًا ملموسًا ورقيًا واضحًا في أسلوب الإدارة ومستويات التنظيم والخدمة ومبادرات الرعاية الإنسانية التي قدمتها جميع الجهات المختصة والمعنية في حكومة المملكة العربية السعودية، مستشهداً باكتمال مشروع تنظيم شؤون الحجاج عبر نظام المسار الإلكتروني الذي يكفل تأمين حزمة الخدمات اللازمة لكل حاج قبل إصدار تأشيرة دخوله إلى المملكة ، الأمر الذي هيأ ظروف الإقامة والخدمة اللائقة لكل حاج.

وبين أن مكة المكرمة بمعناها الرسالي العظيم ومحوريتها في وعي الأمة الإسلامية ، تعد بمثابة القطب الذي يستحث أرواح المسلمين ويستجمع شتات أمرهم مهما تفرقت بهم السبل وتنازعتهم الاختلافات.