دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد ستة أعوام على استحواذ شركة ياهوو على منصة التدوين تمبلر، قررت شركة فرايزون المالكة لشركة ياهوو وكافة أصولها بيعها إلى شركة أوتوماتيك المطورة لمنصة التدوين الشهيرة ووردبريس.

لم يكشف رسمياً عن قيمة الصفقة، في حين أن ياهوو كانت قد استحوذت على تمبلر بمليار دولار، تشير بعض المصادر إلى أن قيمة الصفقة أقل من 20 مليون دولار بكثير.

وتعتبر منصة تمبلر ذات تاريخ مميز في مجال التدوين يختلف عن ما تقدمه منصات بلوغر أو ووردبريس وكانت تلقى شعبية كبيرة بين المستخدمين الشباب، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر الصور المتحركة والميم.

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وكانت قد تحدثت تقارير سابقة منذ مايو الماضي عن رغبة فرايزون ببيع منصة تمبلر، ومن الواضح أن من بين مختلف أصول ياهوو، تعتبر تمبلر خدمة غريبة عنها وتناسب أكثر أن تتواجد بين منتجات شركة أوتوماتيك إضافة لووردبريس.

وبموجب الاستحواذ فإن 200 موظف يعمل لدى تمبلر سينتقل للعمل مع أوتوماتيك. وستبحث الشركة عن طريق لدمج تمبلر واستخدامها بما يتكامل مع خدمة استضافة المدونات الشخصية المجانية WordPress.com.

التدوينة صاحبة مدونات ووردبريس تستحوذ على منصة التدوين تمبلر ظهرت أولاً على عالم التقنية.