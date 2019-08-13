شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بلدة العيسوية فى القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابين فلسطينيين، مساء أمس، الاثنين، من بلدة العيسوية فى القدس المحتلة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد إبراهيم عبيد بعد دهم منزله فى حى آل عبيد، ومحمد أمين خلاف أثناء تواجده فى أحد الأحياء.