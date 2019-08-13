شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد تعلن السيطرة على انفجار "كدس العتاد" وفتح الطرق بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن السيطرة على انفجار كدس العتاد فى معسكر صقر ببغداد، فيما أشارت الى فتح جميع الطرق بشكل كامل.
وقالت القيادة، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، مساء الاثنين، إنه بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد، فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذى حصل لكدس عتاد فى معسكر الصقر، مبينة أنه تم فتح الطرق بشكل كامل.
ودعت القيادة المواطنين من سكنة المناطق المحيطة بالمعسكر إلى الانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم التقرب منها وإبلاغ القوات الأمنية عند مشاهدة أى جسم غريب.
وأدى احتراق كدس للعتاد فى معسكر صقر التابع للحشد الشعبى فى منطقة الدورة جنوبى بغداد إلى سقوط قذائف هاون فى مناطق متفرقة من بغداد أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين وإلحاق أضرار مادية.
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