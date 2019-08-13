الدفاع المدنى بالسعودية يدعو الحجيج لتجنب الأماكن المنخفضة بمكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعدم ملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، وفقا لـ"واس". وبينت أن التحذيرات جاءت عقب هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة، والتى سُبقت بتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وقد شهدت بعض خيام الحجيج بمشعر منى، تضرراً بسيطاً جراء هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة، وسارع المتطوعون من الشباب والمطوفون السعوديون فى احتواء الموقف وتدارك الخسائر وإصلاح التلفيات وإخراجها خارج المخيمات، ونزح المياه خارج المخيمات.

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