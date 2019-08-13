5 صور تبرز جمال الطبيعة وقمم الجبال في الأراضي المقدسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرز 5 صور تغطية سُحب الضباب الكثيف الأراضي المقدسة في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المنتزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.
ومن جهتها، كثفت الجهات الأمنية تواجدها في مختلف الطرق والمنتزهات، داعيةً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب والأخذ بأسباب السلامة .
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