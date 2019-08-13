رئيس مجلس الأمة الكويتى: اعتداءات الكيان الصهيونى تسقط دعوات السلام الزائفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، أن الاعتداءات الوحشية التى ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونى ضد المصلين فى باحات المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك، تثبت مجددا سقوط دعوات السلام الزائفة ومشروعات التسوية الفارغة مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة.

وقال الغانم - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - : "من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند"، داعيا إلي ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع، يستهدف كل المنابر والمنتديات السياسية والحقوقية والثقافية؛ لتشكيل ضغط حقيقي على الكيان المحتل.

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي، على أن مواجهة هذا الكيان الغاصب، هو قدر وإيمان، لافتا إلى أنه إذا كانت الظروف العسكرية غير مواتية، فهذا لا يمنع من العمل الحثيث وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا وإسلاميا ودوليا.

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