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السعودية والإمارات يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

بحث ولى العهد السعودى ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع ، الأمير بن عبدالعزيز، مع ولى عهد أبوظبى ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذى يزور السعودية حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، التى بثت النبأ أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.

 

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