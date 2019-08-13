شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث ولى العهد السعودى ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع ، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع ولى عهد أبوظبى ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذى يزور السعودية حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، التى بثت النبأ أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.
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