شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 فى انفجارات بمخزن أسلحة تابع لفصيل عراقى مسلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات العراقية إن حريقا كبيرا اندلع اليوم الاثنين فى مخزن أسلحة يديره فصيل عراقى مسلح مما تسبب فى انفجارات سمع دويها فى أنحاء من العاصمة بغداد وأسفرت عن إصابة 14 شخصا. ويقع المخزن الذى يديره فصيل مسلح تحت قيادة قوات الحشد الشعبى المدعومة من إيران داخل مقر للشرطة الاتحادية فى الضواحى الجنوبية لبغداد. وقال مصدر أمنى لرويترز إن صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كاتيوشا كانت موجودة بالمخزن.

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