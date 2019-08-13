شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة أكثر من 3 آلاف لاجئ سورى إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 3064 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 389 لاجئا يضمون (117 إمرأة و199 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و2675 لاجئا يضمون (803 نساء و1364 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

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وذكر بيان صادر عن المركز الروسى، اليوم الاثنين، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسيين السورى قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.