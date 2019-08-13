شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يبحث هاتفيا مع ملك المغرب العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفى مع ملك المغرب الملك محمد السادس، العلاقات الأخوية الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقتين.

وأشاد الملك حمد - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية بنا - اليوم الإثنين - بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره للملك محمد السادس على جهوده في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه .. ثمن الملك محمد السادس الدور الكبير للملك حمد وحرصه واهتمامه الدائم للارتقاء بعلاقات البلدين الشقيقين إلى أفضل المستويات، متمنيا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

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