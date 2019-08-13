شكرا لقرائتكم خبر عن قائد العمليات المشتركة للشرعية اليمنية يشيد بمواقف دول التحالف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء صغير بن عزيز ، قائد العمليات المشتركة بمواقف دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم الداعمة لليمن وتضحياتهم المعمدة بالدم لاستعادة الشرعية ومساندة الجيش الوطني في العمليات العسكرية التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي . جاء ذلك خلال تفقده لأبطال الجيش اليمنى المرابطين في الخطوط والمواقع الأمامية بميمنة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.





ونقل خلال الزيارة التى رافقه فيها مستشار وزير الدفاع اللواء الركن عبد العزيز الشميري ، تهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة رئيس اليمن المشير الركن عبد ربه منصور هادي ، ونائبه الفريق الركن على محسن صالح ، و رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .







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وثمن قائد العمليات المشتركة الانتصارات التي يحققها ابطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات مشددا على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية .

من جهته رحب قائد المنطقة السابعة اللواء الخبي بهذه الزيارة مؤكدا مواصلة معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحرير كل تراب اليمن من مليشيات الحوثي الانقلابية ، كما قام اللواء صغير بن عزيز وقائد المنطقة السابعة والوفد المرافق لهما بزيارة مقر قيادة التحالف بنهم وكان في استقبالهم العقيد الركن عبيد بن صليب السهلي قائد قوات التحالف بنهم وعدد من الضباط