قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان: "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة في بغداد، ارتفعت إلى قتيل و29 جريحا"، وفقا لصحيفة "السومرية" العراقية.
وأضاف المتحدث، إن " الإصابات جميعها طفيفة ويجرى لها اللازم وبعض المصابين غادر المستشفى متحسنا".
هذا وكان مصدر أمني عراقي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الإثنين، بسقوط عدد من القذائف الصاروخية على مناطق سكنية جنوبي العاصمة بغداد نتيجة اندلاع حريق في معسكر "الصقر"، الذي يضم مخازن للأسلحة والعتاد العسكري جنوبي العاصمة .
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق مع استمرار انطلاق القذائف بشكل عشوائي نحو المناطق السكنية القريبة".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... مقتل شخص وإصابة 29 آخرين باندلاع حريق في مخزن للعتاد العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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