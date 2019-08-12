دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Nokia 9 PureView: من ناحية الكاميرات! ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة HMD Global هاتفها الذكي Nokia 9 PureView في شهر فبراير الماضي والذي كان يعتبر أول هاتف ذكي مزود بإعداد كاميرا خماسي يتم طرحه إلى سوق الهواتف الذكية. وعلى ما يبدو، فإن هذا الهاتف يعد مخصص للتصوير من الدرجة الأولي، كما انه يسهل من عملية تعديل الصور بشكل سلس دون أي ضغط.

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إليكم مراجعة للهاتف المحمول Nokia 9 PureView:

التصميم

يتميز هاتف Nokia 9 PureView بتصميم أنيق ومختلف، فهو يأتي بوزن 172 جرام وأبعاد 155 × 75 × 8 ملم مع إطار مصنع من الألمنيوم بالإضافة إلى طبقة من الزجاج من الأمام والخلف.

من الجهة الأمامية، يوجد شاشة كبيرة بحجم 5.99 بوصة مزودة بمستشعر لبصمة الأصبع بداخلها مع كاميرا أمامية واحدة من الأعلى وفتحة لسماعة المكالمات. ومن الجهة الخلفية، يوجد خمس كاميرات مثبتين بشكل دائري مع عدسة ToF وفلاش LED.

من الجانب الأيمن، يوجد زر الطاقة مع زري التحكم في الصوت، ومن الأعلى يوجد فتحة إدخال شرائح SIM، في حين يوجد بالأسفل منفذ USB-C مع فتحات للسماعات الخارجية، ومع الأسف لا يوجد مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم.

يدعم الهاتف معيار IP67 لمقاومة الغبار والمياه حتى متر واحد لمدة 30 دقيقة، ويتوفر باللون الأزرق الداكن.

الشاشة

يوفر الهاتف شاشة مذهلة من نوع P-OLED بمزودة بطبقة حماية من Gorilla Glass 5 وهي تأتي بحجم 5.99 بوصة ودقة 1440 × 2880 بكسل بكثافة 538 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 18:9، وتغطي الشاشة 79.7% من هيكل الجهاز.

تدعم الشاشة ظهور 16 مليون لون وخاصية HDR10 والـ Always On Display. وأهم ما يميزها هو أنها تُظهر التفاصيل بشكل عالي جدًا، حيث أن مستوي الإضاءة يبلغ 531 nits مما يسمح باستخدام الهاتف تحت أشعة الشمس، وهو أمر مهم للمصورين، خاصةً وان الهاتف مخصص لفئة المصورين.

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وبالنسبة لمستشعر بصمة الأصبع، ففي البداية كان أداءه سيء بعض الشيء، ولكن بعد عددًا من التحديثات أصبح أداءه مقبول إلى حد ما.

الكاميرا

يعد هذا الهاتف بلا شك ملك الكاميرات، فهو الأفضل من ناحية التصوير وهذا لأنه يضم خمس كاميرات خلفية بالتعاون مع شركة ZEISS، حيث يوفر هاتف Nokia 9 PureView طريقة جديدة ومميزة في التقاط الصور.

ويضم إعداد الكاميرا الخلفي خمس كاميرات مع عدسة إضافية، وتأتي كل كاميرا بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، حيث تدعم كاميرتين من بين الخمسة ألوان RGB، في حين تدعم الثلاث كاميرات الأخرى التصوير بالأبيض والأسود. أما عن عدسة ToF، فهي مخصصة للتصوير ثلاثي الأبعاد واستشعار العمق. ويأتي كل ذلك إلى جانب فلاش من نوع LED.

تدعم الكاميرات تصوير الـ Manochrome والـ Bokeh والـ Slow Motion والـ Time Lapse والـ HDR والـ Panorama.

ولقد أتاحت الشركة بعض الخدمات لمن يرغبون في ضبط الصور في مرحلة ما بعد المعالجة، إذ أنها عملت مع Adobe لدعم تحرير بيانات RAW بالكامل من الصور التي تم التقاطها عبر الهاتف.

كما تعاونت الشركة أيضًا مع جوجل ليتكن تطبيق صور جوجل من دعم الصور التي تم التقاطها باستخدام الكاميرات الخمس، فستتمكن صور جوجل من ضبط النقطة المحورية بعد التقاط الصور.

وبفضل عدسة ToF، يمكن أن ينتج الهاتف خريطة عمق أكثر تفصيلًا للمشاهد، حيث يجمع الهاتف ما يصل إلى 1200 طبقة من بيانات العمق لمسافة تصل إلى 40 مترًا من الكاميرا.

ويدعم إعداد الكاميرا الخلفي تصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية أو 1080 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهي تدعم خاصية HDR وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية أو 1080 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية.

الأداء

يأتي هاتف Nokia 9 PureView بمعالج Snapdragon 845 من كوالكوم ثماني النواة بتقنية تصنيع 10 نانومتر وتردد 4×2.8 جيجاهرتز لنواة Kryo 385 Gold و4×1.7 جيجاهرتز لنواة Kryo 385 Silver، كما انه يعمل بمعالج رسومات Adreno 630، والذي يعتبر مناسب بصورة مقبولة مع أداء الألعاب الثقيلة.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) المستند إلى Android One، والذي يضمن وصول التحديثات للهاتف بأسرع وقت.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، ومع الأسف لا يوجد إمكانية لإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

كما يدعم الهاتف اتصال Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac وBluetooth 5 وGPS وNFC، ولكنه لا يدعم Radio FM.

البطارية

يتوفر الهاتف ببطارية غير قابلة للإزالة من نوع Li-Po بسعة 3320 مللي أمبير، وتدعم البطارية تقنية Quick Charge 3.0 للشحن السريع بقوة 18 واط، بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي Qi بقوة 10 واط.

السعر

يتوفر هاتف Nokia 9 PureView في السوق السعودي بسعر 2199 ريال سعودي.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Nokia 9 PureView: من ناحية الكاميرات! ظهر على التقنية بلا حدود.