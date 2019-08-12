وقفة في غزة رفضا لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

شارك العشرات من الفلسطينيين، بقطاع غزة، الإثنين، في وقفة؛ رفضا لمحاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى.

وندد المشاركون في الوقفة، التي دعت لها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في ساحة "النصب التذكاري للجندي المجهول"، وسط مدينة غزة، بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين واقتحام الأقصى، والصمت العربي.

وقال مشير المصري، القيادي في حركة "حماس"، في كلمة له خلال الوقفة، إن "سياسة العدو سياسة ممنهجة من خلال الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والحفريات المستمرة وتهجير السكان".

وأضاف "العدو يسعى من خلال سياساته لتفريغ مدينة القدس من سكانها ليحقق حلمه المزعوم بأن تكون عاصمة له".

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ولفت "المصري"، إلى أن الفلسطينيين وأهالي القدس "سيُفشلون مشروع الاقتحامات اليومية للمستوطنين في المسجد الأقصى".

وأوضح أن "كل السياسات تثبت بأن الخيار الوحيد للجم الاحتلال ووضع حد لجرائمه وإنهاء وجوده خيار الثورة والانتفاضة والمقاومة في وجهه".

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، المستوطنين من دخول الأقصى لتزامن ذلك مع صلاة العيد، وسمحت لاحقا لهم باقتحامه بعد قمع المصلين قرب باب المغاربة، الذي تستخدمه الشرطة والمستوطنون لاقتحام الأقصى.

وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين فأخرجت عناصر الشرطة المستوطنين واعتدوا على المصلين، موقعين نحو 61 إصابة في صفوفهم، تم نقل 16 منهم للمستشفيات في القدس، حسب إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.