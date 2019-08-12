طالبان الأفغانية تنهي أحدث جولة مفاوضات مع واشنطن بالدوحة

الدوحة / الخليج 365

انتهت أحدث جولة مفاوضات بين حركة طالبان الأفغانية وواشنطن، والتي تستضيفها الدوحة منذ أوائل أغسطس/آب الجاري، ووصفتها الحركة بأنها "بناءة"، دون الإشارة لأي اتفاق سيعقد لاحقا.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن "الجولة الثامنة من المفاوضات بين طالبان والولايات المتحدة انتهت ليلة أمس في العاصمة القطرية الدوحة"، "، بحسب ما نقلته فضائية الجزيرة القطرية، الإثنين.

ووصف مجاهد "المفاوضات بالبناءة والطويلة".

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وأشار إلى أن "كلا الطرفين سيتشاوران مع قياداتهما بشأن الخطوات التالية".

والخميس الماضي، بحث أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي عدة قضايا بينها تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي عقدت مؤخرا في الدوحة".

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة الأفغانية.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.وترفض "طالبان" إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.

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