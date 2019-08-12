العراق.. إصابة 13 مدنيا في انفجارات بمخزن للحشد الشعبي

العراق / علي جواد / الخليج 365

قالت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، إن 13 مدنيا أصيبوا بجروح جراء سقوط قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان جنوبي العاصمة بغداد، ناتجة عن انفجار لمخزن للتعاد تابع للحشد الشعبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان، إن "7 إصابات وصلت إلى مستشفى اليرموك، و6 أخرى وصلت إلى مستشفى المحمودية، جراء سقوط قذائف هاون في منطقة الدورة، جنوبي بغداد".

وفي وقت سابق الإثنين، أفاد مصدر أمني، بحدوث انفجارات في مناطق جنوبي بغداد، نتيجة احتراق كدس للعتاد (مخزن أسلحة ومعدات عسكرية) في معسكر تابع للحشد الشعبي.

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من جهته، قال النقيب أحمد خلف، من الشرطة، للأناضول، إن "قوة من الجيش طوقت مكان الانفجار، وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار".

وأشار خلف، إلى أن "التفجير تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة في القاعدة العسكرية".

وفي 2016، انفجر مستودع للصواريخ والأسلحة تابع للحشد الشعبي، في منطقة العبيدي، شرقي بغداد، وتسبب بانطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا، التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات السكان.

وعلى خلفية الحادث أمر رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، بنقل جميع مخازن العتاد خارج المناطق السكينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.