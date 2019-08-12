أمير قطر يتسلم رسالة من إيران ويبحث مع ظريف "مستجدات المنطقة"

الدوحة / الخليج 365
تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، رسالة رئاسية إيرانية، وبحث مع وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، مستجدات المنطقة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، "تسلم أمير قطر من وزير خارجية إيران، الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية".
وتناولت المقابلة "أبرز المستجدات في المنطقة"، دون تفاصيل.
وفي السياق، قال ظريف، إنه أكد خلال مقابلة أمير قطر على "رؤية إيران لتنمية العلاقات مع جميع جيرانها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
واستشهد ظريف، بعلاقات الدوحة مع طهران، "كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة".
وقال إن "الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني غير مجدٍ، وقد زاد من انعدام الأمن في المنطقة".
من جهته، نوه أمير قطر بـ"العلاقات الوثيقة والشقيقة بين إيران وقطر"، معربا عن استعداد بلاده لـ"إقرار السلام والاستقرار في المنطقة".
وتشهد المنطقة توترا بين واشنطن وطهران، وعلى إثرها طلبت الأولى، في يوليو/تموز الماضي، من حلفائها المشاركة في مهمة بحرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، من الممارسات الإيرانية، رغم تردد الدول الأوروبية في هذا الشأن.
واتهمت واشنطن وحلفاء خليجيين لها، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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