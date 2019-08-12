تداعيات مواجهات "عدن" تتصدر مباحثات رفيعة المستوى بالسعودية

الرياض / الخليج 365

تصدرت تطورات المواجهات المسلحة في عدن اليمنية، الاثنين، مباحثات إماراتية سعودية يمنية منفصلة ورفيعة المستوى بالمملكة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس)، "التقى العاهل السعودي، في الديوان الملكي بقصر منى، الإثنين، محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وتناول اللقاء "بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها"، دون تفاصيل أكثر.

كما بحث ولي العهد السعودي، الإثنين، في منى، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، "مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن"، وفق "واس".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، قال بن زايد، في لقاء العاهل السعودي وولي عهده، إن السعودية "ركيزة أساسية لأمن المنطقة"، وأن العلاقات معها "كانت ولا تزال وستظل، بإذن الله تعالى، متينة وصلبة (..) وفي خندق واحد".

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وأشار إلى "التوافق بين البلدين (السعودية والإمارات) على المطالبة الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن".

ورحب بدعوة السعودية، التي صدرت قبل أيام، لأطراف المواجهة في عدن للحوار في المملكة.

وقال بن زايد، إن "الحوار، هو السبيل الوحيد لتسوية أية خلافات بين اليمنيين".

وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للسعودية، التي وصل إليها في وقت سابق الإثنين، في ظل تصاعد الأوضاع في عدن، إذ أعلن التحالف العربي (تقوده السعودية والإمارات) الأحد، شن غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.

والسبت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة اليمنية الشرعية.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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